Mi 10 Pro to flagowiec Xiaomi, który w międzynarodowej wersji na opakowaniu ma na pudełku napis o aplikacjach Google. Sądzono, że może to być pomysł chińskiej marki wycelowany w konkurencję z Huawei. Okazuje się jednak, że te informacje na pudełku Xiaomi Mi 10 Pro to w rzeczywistości nowy pomysł Google.

Xiaomi Mi 10 Pro doczekał się już wersji global. Ponadto smartfony zapowiedziano na polskim rynku. Opakowanie flagowca zawiera ciekawą informację. Wiąże się ona z usługami i aplikacjami Google. Początkowo domniemano, że może to być pstryczek w nos Huawei. Rzeczywistość jest jednak inna.

Firma postanowiła wyjaśnić pochodzenie na pudełku Xiaomi Mi 10 Pro zdania „z prostym dostępem do aplikacji Google, których używasz najczęściej”. Okazuje się, że to pomysł giganta z Mountain View, który nawiązał z Chińczykami nowe porozumienie i taka informacja na opakowaniu jest teraz wymogiem. Dotyczy to wszystkich nowych telefonów. Tak więc ujrzymy to jeszcze nie raz.

Xiaomi Mi 10 Pro obecnie dostępny jest w polskiej przedsprzedaży. Smartfon nie jest jednak tani. Niskie ceny, do których przyzwyczaiła nas firma, wraz z nową serią flagowców odeszły w niepamięć. Zamówienia przedpremierowe można składać do 13 kwietnia. Dane techniczne Xiaomi Mi 10 Pro znajdziecie poniżej.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 10 Pro Global – dane techniczne

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 20 + 12 + 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Weibo