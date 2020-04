Facebook na Androida doczeka się kolejnych zmian. Pojawi się nowy pasek nawigacji, który jest bardzo podobny do tego z wersji na iOS. To oznacza, że konkretne sekcje pojawią się w dolnej części okna programu. Facebook chyba w końcu się zorientował, że telefony z systemem Android mają coraz większe ekrany.

Facebook co jakiś czas wprowadza we własnej aplikacji różne zmiany. Niedawno objęły one ustawienia. Teraz dowiadujemy się, że w wersji na Androida pojawia się nowy pasek nawigacji. Został on umieszczony w dolnej części ekranu i pozwoli na wygodne nawigowanie z użyciem jednej ręki. Jest bardzo podobny do tego, który znamy z wydania na urządzenia z systemem iOS.

Zmiany widoczne są poniżej. Nowy pasek nawigacji w aplikacji Facebook na Androida wprowadza poszczególne opcje ze skrótami w dolnej części okna. Natomiast pasek wyszukiwania pozostał u góry. Zmiana jest na plus, bo umożliwi prostszą nawigację na telefonach z większymi ekranami. Będzie to możliwe jedną ręką, a nie dwoma.



Nowy pasek nawigacji w aplikacji Facebook na Androida nie dla wszystkich

Zmiany pojawiają się w aplikacji Facebooka z numerem 264.0.0.44.111. Jednak samo to wydanie to za mało, aby pojawił się nowy pasek nawigacji. Tutaj dochodzi kolejny czynnik, którym jest aktywacja funkcji po stronie serwerów firmy. Dlatego te modyfikacje nie są jeszcze widoczne u wszystkich. Jednak z czasem się pojawią.

źródło: AndroidPolice