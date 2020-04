Mi 10 Pro to ostatni flagowiec Xiaomi, na którego opakowaniu firma postanowiła umieścić dopisek celujący w Huawei. Wiąże się on z aplikacjami i usługami Google, do których konkurent dostępu nie ma. Na pudełku Xiaomi Mi 10 Pro jest wyraźna informacja o dostępności tych rozwiązań dla użytkowników telefonów.