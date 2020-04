Huawei P10 i Mate 9 to flagowce Chińczyków sprzed kilku lat. Wiemy, że nie dostaną one EMUI 10. Jednak cały czas są uaktualniane. Na obu modelach pojawia się marcowa aktualizacja z łatkami bezpieczeństwa i EMUI 9.1. Pomimo kilku lat producent ciągle nie zapomniał o użytkownikach Huawei P10 i Mate 9, co cieszy.