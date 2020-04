Huawei Vision X65 to nowy telewizor OLED Chińczyków, którego premiera jest blisko. Doszło do przecieku i na kilka dni przed debiutem wyciekła grafika prezentują wygląd sprzętu i części specyfikacji. Co ciekawe, Huawei Vision X65 dostanie szerokokątną kamerką 24 MP. Poza tym ma ekran o rozdzielczości 4K UHD.