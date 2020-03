Pocophone F2 to smartfon, na którego premierę czeka część osób. Wygląda na to, a sugeruje to MIUI 11, że będzie to przebrandowany Redmi K30 Pro. Sugeruje to kod znaleziony w aplikacji aparatu z nakładki Xiaomi. Podobnie zrobiono w przypadku modelu POCO X2. Nie wiadomo, kiedy Pocophone F2 zostanie zaprezentowany.

Pocophone F2 pojawiał się w plotkach niejednokrotnie. Za nami premiera Redmi K30 Pro, który został pokazany w tym tygodniu. Teraz dowiadujemy się, dzięki kodowi znalezionemu w MIUI 11, że może to być jeden i ten sam smartfon. Zobaczmy, czego się doszukano.

Stosownych wzmianek doszukano się w kodzie aplikacji Aparat z ostatniej bety MIUI 11. Pocophone F2 ukrywa się pod nazwą kodową lmiin i wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście będzie to przebrandowany Redmi K30 Pro. Podobnie zresztą Xiaomi uczyniło z POCO X2. Ten model to przecież Redmi K30 bez dopisku Pro.

Na razie nie wiadomo, jakie Xiaomi ma plany związane z Pocophone F2. W Indiach, gdzie zadebiutuje ten telefon, obecnie ludzie przebywają w domach i wiemy, że potrwa to co najmniej trzy tygodnie. Wynika to z potrzeby zatrzymania pandemii koronawirusa. Dane techniczne, których spodziewamy się w Pocophone F2, znajdziecie poniżej.

Pocophone F2 / Redmi K30 Pro – dane techniczne

6,67-calpwy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 5 + 13 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

218 gramów

Android 10 z MIUI 11

