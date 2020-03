Asystent Google zaczął już dostawać nowy strumień aktualności o nazwie „Snapshot”. Najpierw na Androidzie, a teraz pojawia się on także na iOS. Snapshot to oficjalna nazwa kanału Asystenta Google, gdzie pogrupowane są spersonalizowane informacje. Znajdziemy tu pogodę, przypomnienia czy zaplanowane spotkania.

Asystent Google na Androida zaczął jakiś czas temu dostawać nowy strumień aktualności. Od jakiegoś czasu pojawia się on także w aplikacji na iOS. W tym przypadku pod nazwą Snapshot. Zobaczmy więc, co tutaj się zmienia. Są to modyfikacje, które można uznać zdecydowanie na plus.

Snapshot to nowy kanał z aktualizacjami, które ma Asystent Google na iOS. Tutaj wyświetlane są informacje pogodowe, karta Dziś, terminy z kalendarza czy przypomnienia. Nie są to nowe elementy, ale zmieniono ich widok i są one uporządkowane chronologicznie. Zmiany są widoczne na poniższych zrzutach ekranowych.

Asystent Google i nowy strumień aktualności Snapshot jeszcze nie u wszystkich

Warto dodać, że nowy strumień aktualności Snapshot pojawiał się już wcześniej. Jednak ciągle nie jest jeszcze dostępny u wszystkich użytkowników iPhone’ów z iOS. Możecie jednak udać się do App Store, gdzie Asystent Google doczekał się już aktualizacji do wydania z numerkiem 1.8.5003 i zobaczyć, czy zmiany pojawią się po instalacji nowej wersji.

Przeczytaj także: AirPods – triki i funkcje, które warto znać

źródło