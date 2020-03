Galaxy S20 to flagowce marki Samsung, dla których w drodze jest nowa aktualizacja. Producent szykuje poprawki na wczesne problemy. Aktualizacja dla modeli Samsung Galaxy S20 ma poprawić m.in. przegrzewanie się w trakcie ładowania, zamrożenia aparatu oraz stabilność połączeń z sieciami bezprzewodowymi Wi-Fi.

Samsung Galaxy S20 jest już na rynku, ale część użytkowników skarży się na wczesne problemy z nowymi flagowcami. Producent zamierza zareagować. W drodze jest większa aktualizacja oprogramowania telefonów, która wprowadzi pewne poprawki. Informacje na ten temat przekazał Max Weinbach, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu Koreańczyków.

Z informacji, które Weinbach przekazał na Twitterze, wynika, że aktualizacja dla modeli Samsung Galaxy S20 ma wnieść następujące poprawki. Są to problemy z nagrzewaniem w trakcie korzystania z funkcji bezprzewodowego ładowania Qi, zamrożenia oprogramowania aparatu i lepsze zarządzanie pamięcią. Mówi się także o poprawie stabilności w trakcie nawiązywania połączeń z siecią Wi-Fi.

Aktualizacja dla modeli Samsung Galaxy S20 bez daty premiery

Na razie wiemy tylko, że taka większa aktualizacja jest w przygotowaniu. Ujawniono też, co zostanie poprawione. Nie wiadomo, kiedy jednak właściciele smartfonów Samsung Galaxy S20 otrzymają to uaktualnienie. Też trzeba pamiętać o tym, że producent zapewne będzie udostępniać je etapami. Najpierw więc pojawi się na wybranych rynkach, a potem dostępność będzie zwiększana. Na więcej szczegółów na razie będziemy musieli jeszcze poczekać. Warto dodać, że firma planuje udostępnić One UI 2.1 także na starsze modele telefonów.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Twitter