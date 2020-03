Realme 6i to nowy smartfon submarki Oppo, którego premiera odbyła się dziś. Cena modelu jest całkiem atrakcyjna. Urządzenie wyróżnia się pojemną baterią 5000 mAh. Wiemy też, że Realme 6i ma 6,5-calowy ekran z małym wcięciem w postaci łezki. Jest też poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP.

Realme 6i miał dziś premierę. Cena za podstawowy wariant to równowartość niespełna 180 dolarów. Za model z 4 GB RAM trzeba zapłacić około 212 dolarów. Zobaczmy, co nowy smartfony submarki Oppo ma do zaoferowania.

Realme 6i ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+ i procesor MediaTek Helio G80 wspomagany przez 3 lub 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Następnie mamy 64 lub 128 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 256 GB. Bateria ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie o mocy 18 W.

Wiemy też, że Realme 6i ma poczwórny aparat fotograficzny. Z głównym sensorem 48 MP, szerokokątnym obiektywem z matrycą 8 MP i dwoma kamerka 2 MP do zdjęć makro i trybu portretowego. Przednia kamerka pozwala robić 16-megapikselowe fotki selfie. Dane techniczne Realme 6i znajdziecie poniżej.

Realme 6i – dane techniczne

6,5-calow ekran LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G80

3 lub 4 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane (kości eMMC 5.1)

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 256 GB

kamerka 16 MP f/2.0 do selfie

aparat fotograficzny 48 MP f/1.8 + 8 + 2 + 2 MP f/2.4 z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

USB C

czytnik linii papilarnych

195 gramów

Android 10 z nakładką producenta

