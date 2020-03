Motorola Edge to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się zdjęcia oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że Motorola Edge ma 6,67-calowy ekran mogący wyświetlać obraz w 90 Hz. Następnie mamy poczwórny aparat fotograficzny. Główny sensor ma tu matrycę 108 MP.

Motorola Edge to smartfon, którego premiery spodziewamy się wraz z droższym modelem Plus. Wiemy, że to flagowiec, który otrzyma aparat 108 MP. Tymczasem mamy zdjęcia tańszego telefonu. Mamy też okazję rzucić okiem na częściowe dane techniczne.

Motorola Edge otrzyma ekran o przekątnej 6,67 cala. Jest to zakrzywiony panel o rozdzielczości Full HD+, który będzie w stanie wyświetlać obraz z 90 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 765, a więc spodziewajmy się także modemu 5G. SoC będzie wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Wiemy też, że Motorola Edge ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Są też dwie kamerki 8 i 16 MP. Przedni aparat ma matrycę 25 MP. Bateria ma pojemność 4500 mAh i jest też NFC. Znane dane techniczne modelu Motorola Edge znajdziecie poniżej.

Motorola Edge – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 25 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 16 + 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM (opcjonalnie)

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

złączy słuchawkowe

Android 10

źródło: XDA-Developers