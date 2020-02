One UI 2.0 i Android 10 trafiają na model Samsung Galaxy S9 Plus z polskiej dystrybucji, czyli XEO. Aktualizacja pojawiła się w Polsce, o czym poinformował nas jeden z czytelników. Galaxy S9 Plus dostaje Androida 10 z nowym One UI 2.0 wraz z firmware kończącym się ciągiem znaków DTB4. Update waży niespełna 1,8 GB.

Samsung Galaxy S9 Plus w Polsce jest kolejnym smartfonem, który załapał się na uaktualnienie do systemu Android 10 z nakładką One UI 2.0, która wcześniej dostępna była w ramach beta testów. Aktualizacja dla modeli XEO jest już udostępniana. To oznacza, że dobiegł końca czas wyczekiwania. Nowe oprogramowanie można już instalować.

Aktualizacja do systemu Android 10 z nakładką One UI 2.0 dla Samsunga Galaxy S9 Plus (XEO) wprowadzana jest wraz z firmware kończącym się ciągiem znaków DTB4. Uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA waży niespełna 1,8 GB, Duży rozmiar nie powinien dziwić, bo jest to większa aktualizacja oprogramowania bazująca na nowej wersji platformy Google. Poniżej możecie zobaczyć dwa zrzuty ekranowe podesłane przez czytelnika.

Android 10 i One UI 2.0 dla Galaxy S9 Plus z aktualnymi poprawkami bezpieczeństwa

Widzimy również, że Samsung Galaxy S9 Plus dostaje One UI 2.0 z systemem Android 10 z aktualnymi, lutowymi poprawkami bezpieczeństwa. Niedawno na nowe oprogramowanie załapał się także model A70, a wcześniej dwa inne średniaki. Koreańczycy mają jeszcze sporo telefonów, których właściciele wypatrują aktualizacji. Będzie ona systematycznie udostępniana na kolejne urządzenia w najbliższych miesiącach. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Przeczytaj także: Asystent Google dostaje nowy strumień aktualności

źródło: opracowanie własne (dzięki Jacek Urban za info!)