Moto G9 to nadchodząca seria telefonów marki Motorola. Rąbka tajemnicy na temat planów firmy ujawnia nam patent, który odnaleziono w sieci. Tam opisano design, który może być dedykowany jednemu z kilku smartfonów z linii Motorola Moto G9. Pojawia się wyświetlacz z podwójnym wcięciem dla kamerki do selfie.

Motorola Moto G9 to smartfony, które zobaczymy dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem mamy okazję zobaczyć schemat jednego z planowanych telefonów. Ujawniają nam to rysunki dołączone do wniosku patentowego. Rzućmy sobie na to okiem.

Jeden ze smartfonów Motorola Moto G9, a dokładniej jego design, widać na poniższym schemacie. Telefon z tyłu podobny jest to modeli z serii G8. Widać poczwórny aparat fotograficzny i diodę LED. Wszystko jest ułożone tak, jak na ostatnich telefonach. Przód jednak wygląda inaczej. Widzimy, że pojawia się znowu wcięcie dla kamerki do selfie. Tym razem jest ono jednak podwójne.

Premiera smartfonów Motorola Moto G9 dopiero za kilka miesięcy

Niedawno debiutowała seria G8 i nie spodziewajmy się, że Motorola zaprezentuje telefony z serii Moto G9 wcześniej niż za kilka miesięcy. Premiera powinna odbyć się w drugiej połowie tego roku. Do tej pory pojawi się jeszcze mnóstwo plotek i przecieków. Na razie na więcej informacji musimy poczekać.

