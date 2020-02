Sony Xperia 5 Plus z datą premiery. Będzie konferencja online

Sony Xperia 5 Plus to nowy flagowiec Japończyków, którego premiera miała odbyć się na MWC 2020. Teraz dowiadujemy się, że odbędzie się konferencja online. Wydarzenie będzie można obejrzeć na YouTubie firmy. Wiemy, że Sony Xperia 5 Plus dostanie układ Snapdragon 865 oraz aparat z pięcioma obiektywami.

Sony Xperia 5 Plus miała być pokazana w trakcie targów MWC 2020. Imprezę w Barcelonie jednak odwołano, ale producent nie zrezygnował z debiutu w lutym. Ten nadal jest planowany i wiemy, że za dwa dni odbędzie się konferencja online. Premiera zostanie udostępniona na kanale firmy na YouTubie.

Premiera Sony Xperia 5 Plus odbędzie się już 24 lutego, czyli za dwa dni. Start przewidziano na godzinę 8:30 naszego czasu. Wydarzenie będziecie mogli obejrzeć poniżej. O nowym flagowców Japończyków wiemy już całkiem sporo. Choć pełna specyfikacja techniczna pozostaje tajemnicą.

Sony Xperia 5 Plus dostanie aparat z pięcioma obiektywami

Wiemy, że Sony Xperia 5 Plus to smartfon, który otrzyma aparat fotograficzny z aż pięcioma obiektywami. Jednak szczegóły kamery nie są znane, ale wiemy, że pojawi się sensor ToF. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 865 oraz ekran OLED o przekątnej 6,6 cala. Będzie to panel o proporcjach 21:9. Cena na razie jest tajemnicą.

Rynkowy udział smartfonów Sony cały czas spada. Czy Xperia 5 Plus będzie w stanie to zmienić, to przekonamy się z czasem. Telefon zapowiada się ciekawie, ale o wszystkim zdecydują możliwości oraz jego cena. Podejrzewamy też, że na rynkową dostępność trzeba będzie trochę poczekać.

źródło: Twitter