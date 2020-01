Sony Xperia 5 Plus to nowy flagowiec Japończyków, którego premiera powinna odbyć się na MWC 2020. Tymczasem mamy okazję zobaczyć rendery. Na nich widać telefon z każdej strony. Smartfon ma poczwórny aparat. Ponadto Sony w modelu Xperia 5 Plus zaimplementowało 6,6-calowy ekran OLED. Jest też złącze słuchawkowe.

Sony Xperia 5 Plus to nowy flagowiec, który powinniśmy zobaczyć na MWC 2020, czyli premiera powinna odbyć się pod koniec lutego. Doszło do przecieku i Onleaks opublikował rendery smartfona. Na nich możemy zobaczyć, jak zaprojektowano nowy telefon. Są też częściowe dane techniczne.

Sony Xperia 5 Plus ma 6,6-calowy ekran OLED. Czytnik linii papilarnych znajduje się na bocznej ramce. Przednia kamerka otrzymała sensor 8 Mpix. Następnie mamy poczwórny aparat fotograficzny. Firma umieściła tu trzy kamerki oraz sensor ToF. Onleaks wspomina także o dwóch głośnikach.

Wiemy też, że Sony Xperia 5 Plus ma także klasyczne złącze słuchawkowe. Wymiary telefonu to 168,2 x 71,6 x 8,1 mm (9,3 mm w miejscu wystającego aparatu). Smartfon wygląda ciekawie i zapewne ma procesor Qualcomm Snapdragon 865. Częściowe dane techniczne modelu Sony Xperia 5 Plus znajdziecie poniżej.

Sony Xperia 5 Plus – dane techniczne

6,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ lub QHD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

pamięć RAM – brak informacji

miejsce na dane – brak informacji

czytnik kart microSD

kamerka 8 Mpix f/2.0 do selfie

aparat fotograficzny z trzema sensorami, ToF i diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

czytnik linii papilarnych

złącze słuchawkowe i USB C

dwa głośniki

Android 10

źródło: Twitter, Slashleaks