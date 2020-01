Sony Xperia 5 Plus to nowy flagowiec Japończyków, którego premiera odbędzie się na MWC 2020 w Barcelonie. Teraz poznajemy dokładną datę premiery. Firma organizuje konferencję 24 lutego. To oznacza, że Sony Xperia 5 Plus zostanie zademonstrowana pierwszego dnia targów MWC 2020. Potrwają one do 27 lutego.