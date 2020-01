Pocophone F2 to wyczekiwany przez fanów marki Xiaomi smartfon. Co jednak jeśli zamiast tego modelu pojawi się POCO X2? Urządzenie o takiej nazwie pojawiło się w bazie Geekbench. W rzeczywistości to może być jeden i ten sam telefon. Po prostu, zamiast dopisku F2 otrzyma nazwę Pocophone X2.

Pocophone F2 jest podobno blisko, bo nawet niedawno firma Xiaomi zarejestrowała nawet nazwę POCO F2. Tymczasem w bazie popularnego benchmarku dokładnie 14 stycznia pojawiło się urządzenie o nazwie POCO X2. Czyżby zupełnie nowy model telefonu? Może tak być, ale w rzeczywistości może też być inaczej.

POCO X2 dostrzeżony w Geekbench ma 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz pracuje pod kontrolą systemu Android 10. Ponadto ma procesor, który nie należy do najwydajniejszych. Choć w tym przypadku może to równie dobrze być wydajny SoC, ale oprogramowanie telefonu nie zostało jeszcze odpowiednio zoptymalizowane. Stąd też uzyskane w popularnym teście wyniki nie powalają i są przeciętne.

Xiaomi POCO X2 to może być Pocophone F2 lub zupełnie nowy telefon

Na razie nie wiadomo, czym jest wspomniany POCO X2. Istnieje podejrzenie, że pod taką nazwą Xiaomi może wprowadzić na rynek model Pocophone F2. Ok, ale jeśli tak by miało być, to po co firma rejestrowałaby znak towarowy POCO F2? W rzeczywistości może to być inny smartfon, być może z nieco niższej półki cenowej. Cóż, na wyjaśnienie tej zagadki przyjdzie nam jeszcze poczekać. Ciągle nie wiemy, kiedy pojawi się jakiś nowy smartfon należący do tej submarki, choć mówi się, że nastąpi to w pierwszej połowie tego roku.

