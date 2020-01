iPhone 12 Pro powinien otrzymać procesor Apple A14 Bionic z 6GB RAM. Tak sugerują analitycy firmy UBS. To nie pierwszy raz, gdy pojawiają się takie plotki. Jednak tańsze modele iPhone 12 większej pamięci operacyjnej nie otrzymają. To oznacza, że Apple umieści w nich kości w dotychczasowym rozmiarze, czyli 4GB.

iPhone 12 Pro będzie flagowym modelem Apple na ten rok. Smartfon według przecieków ma dostać procesor A14 Bionic, który będzie wspomagany przez 6GB pamięci RAM. Co prawda, w telefonach z Androidem w tym roku mają już być montowane kości w rozmiarze nawet 16GB, ale w przypadku iOS nie ma to większego sensu. Nowe informacje dostarczyli analitycy UBS.

Timothy Arcuri i Munjal Shah z firmy UBS twierdzą, że Apple we wszystkich tegorocznych telefonach (z wyjątkiem taniej „dziewiątki„) umieści ekrany OLED. Gigant z Cupertino rozstaje się z panelami LCD raz na zawsze. Wspominają także o tych 6GB RAM. Jednak dotyczy to tylko modeli iPhone 12 Pro, a nie tych tańszych.

Apple umieści 6GB RAM tylko w modelach iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro będzie tym smartfonem, który otrzyma tak duży rozmiar pamięci RAM. Jak jednak dobrze wiemy, Apple planuje we wrześniu zaprezentować jeszcze dwa modele, które będą tańsze i w ich nazwach dopisku Pro się nie spodziewamy. Tutaj firma pozostanie przy dotychczasowym rozmiarze pamięci. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się 4GB RAM. Ponadto w „dziewiątce”, która co prawda otrzyma układ Apple A13 Bionic, dojdzie do redukcji pamięci operacyjnej. W tym modelu spodziewajmy się kości o pojemności 3GB.

źródło: Macrumors