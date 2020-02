OnePlus 8 Pro może być pierwszym smartfonem marki, który otrzyma certyfikat Android Enterprise Program. Firma rzeczywiście się o to stara, co potwierdzono na oficjalnym forum. Jeśli tak się stanie, to OnePlus 8 Pro będzie telefonem z rekomendacją do zastosowań biznesowych. Oczywiście, o ile uzyska taki certyfikat.