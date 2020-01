OnePlus Concept One – składany smartfon na zajawce. Na OnePlus 8 Pro poczekamy

OnePlus Concept One został zapowiedziany już wcześniej. Wiele wskazuje na to, że będzie to składany smartfon Chińczyków. Oficjalny pokaz odbędzie się w trakcie targów CES 2020. Dokładnie 7 stycznia, czyli pierwszego dnia imprezy w Las Vegas. To oznacza, że sprzęt zostanie zaprezentowany na kilka miesięcy przed modelem OnePlus 8 Pro, który do te pory był obiektem wielu przecieków. Ostatnio Pete Lau przekazał, że ma to być najładniejszy telefon w historii marki.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn — OnePlus (@oneplus) January 3, 2020

Teaser poświęcony OnePlus Concept One widzicie powyżej. Nie widać tu jasno, że jest to składany smartfon. Pojawia się jednak coś, co może być częścią zawiasu łączącego obie części obudowy. Następnie mamy „niewidzialny aparat”, który również ma tu odgrywać dużą rolę. Szczegóły projektu nie są jednak znane i na więcej szczegółów musimy czekać.

OnePlus Concept One już na CES 2020, a OnePlus 8 Pro dopiero w Q2

Składany smartfon Chińczyków czy inne urządzenie koncepcyjne, bo nie ma na razie jasnych dowodów na to, że będzie to właśnie taki sprzęt, zobaczymy już w przyszłym tygodniu. Ci z was, którzy czekają na model 8 Pro, będą musieli uzbroić się w więcej cierpliwości. Wygląda na to, że premiera odbędzie się dopiero w drugim kwartale roku i nie ma co liczyć na to, że zostanie przyspieszona.

