AirPods Pro 2 — nowe funkcje, które Apple wprowadzi z aktualizacją jesienią

AirPods Pro 2 to ostatnie słuchawki bezprzewodowe Apple, które jesienią dostaną duże uaktualnienie oprogramowania. Aktualizacja wprowadzi nowe funkcje. Wśród nowości dla AirPods Pro 2 Apple przygotowało adaptacyjne audio, dostosowywanie dźwięku na podstawie konwersacji czy opcję wyciszania w trakcie rozmów.

AirPods Pro 2 to słuchawki bezprzewodowe Apple, które trafiły do oferty w zeszłym roku. W trakcie WWDC 2023 producent zapowiedział nowe funkcje, które zostaną wprowadzone jesienią wraz z aktualizacją oprogramowania dla gadżetu. Jakie nowości otrzymają właściciele urządzenia? Rzućmy sobie na to okiem.

Adaptacyjne audio

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2 obsługują dwa tryby o nazwach Tryb kontaktu oraz Redukcja hałasu. Użytkownik musi jednak przełączać się pomiędzy nimi ręcznie, co jest ułatwione poprzez gest, ale nadal nie odbywa się automatycznie. Nadchodząca aktualizacja oprogramowania to zmieni i pojawi się adaptacyjne audio, co pozwoli na samoistną zmianę funkcji w zależności od warunków dźwiękowych otoczenia.

Rozpoznawania konwersacji

Nowe funkcje dla AirPods Pro 2 to także rozpoznawanie konwersacji. Włączenie tej opcji sprawi, że głośność muzyki będzie zmniejszana, a głosy osób z otoczenia zostaną wzmocnione. Takie rozwiązanie przyda się na przykład w trakcie mijania innych ludzi w trakcie słuchania muzyki, z którymi będziemy chcieli zamienić kilka słów.

Wyciszanie w trakcie rozmowy

AirPods Pro 2 wraz z jesienną aktualizacją otrzymają także nową opcję, która pozwoli poprzez gest na słuchawce wyciszyć się nam w trakcie dowolnej rozmowy. Wystarczy tylko złapać słuchawkę. Ponowne wykonanie tej czynności wyłączy wyciszenie. Obecnie trzeba to robić sięgając po iPhone’a. Za kilka miesięcy stanie się to zbędne, co z pewnością cieszy.

Spersonalizowana głośność

Kolejną nową funkcją, którą Apple przygotowuje dla AirPods Pro 2 to spersonalizowana głośność. Opcja ma bazować na uczeniu maszynowym i będzie odpowiadać za dostosowywanie dźwięku. Na stronie producenta czytamy, że ma to pozwolić zrozumieć warunki otoczenia i preferencje słuchania w czasie, aby automatycznie dostosować wrażenia z korzystania z multimediów.

Lepsze automatyczne przełączanie pomiędzy sprzętami Apple

Automatyczne przełączanie słuchawek bezprzewodowych Apple nie jest nowością. To funkcja, którą znamy od dawna. Jesienna aktualizacja dla AirPods Pro 2 ma jednak wpłynąć na odczuwalne polepszenie jej działania. Zostanie zwiększona niezawodność, a sam proces ma odbywać się w krótszym czasie.

Nowe funkcje dla AirPods Pro 2 z aktualizacją na jesień

Apple ujawniło, że wymienione wyżej nowe funkcje zostaną udostępnione dla użytkowników AirPods Pro 2 jesienią tego roku. Nastąpi to wraz z aktualizacją firmware. Dokładny termin nie jest znany. Możemy jednak się domyślać, że może to zbiec się w czasie wraz z premierą uaktualnienia iOS 17. Spodziewamy się go we wrześniu.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i funkcje dla użytkowników iPhone’ów

źródło: opracowanie własne