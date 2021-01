Xiaomi Mi Watch debiutuje w Polsce. Początkowo będzie promocja i przy okazji niższa cena. Zobaczmy, co ma do zaoferowania smartwatch Xiaomi Mi Watch.

Xiaomi Mi Watch debiutował globalnie kilka miesięcy temu. Teraz doczekaliśmy się jego premiery w Polsce. Cena to 549 złotych. Jednak początkowo będzie go można kupić za mniej. Będzie promocja, gdzie kupując Xiaomi Mi Watch będzie można zaoszczędzić 100 złotych.

Promocja na Xiaomi Mi Watch będzie obowiązywała 25 stycznia. Tego dnia cena smartwatcha zostanie obniżona do 449 złotych. Regularna sprzedaż zegarka ma ruszyć 8 lutego. Wtedy jednak trzeba będzie zapłacić o te 100 złotych więcej.

Xiaomi Mi Watch to smartwatch, który ma okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,39 cala. Znajdziemy tu też moduł Bluetooth 5.0 LE i pulsometr oraz, co bardzo ważne, jest też funkcja SpO2, czyli mierzenie natlenienia krwi. Urządzenie ma baterię o pojemności 420 mAh. Ma ona zapewnić do 16 dni pracy w przypadku normalnego użytkowania. Specyfikacja techniczne zegarka widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Watch – dane techniczne i funkcje

1,39-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli i jasności do 450 nitów

Bluetooth 5.0 LE

GPS/GLONASS

bateria o pojemności 420 mAh

45,9 x 53,35 x 11,8 mm

32 g

pulsometr z funkcją mierzenia natlenienia krwi

wodoszczelność do 5 ATM

integracja z Amazon Alexa

współpraca ze smartfonami z Androidem 4.4 i nowszym oraz iOS 10 i nowszym

źródło: komunikat prasowy