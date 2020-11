Mibro Air to nowy smartwatch Xiaomi, który uzupełni ekosystem. Cena i specyfikacja są już znane. Zobaczmy, co oferuje zegarek Xiaomi Mibro Air.

Mibro Air to nowy smartwatch Xiaomi. Ma on uzupełnić ekosystem urządzeń producenta. Sprzęt zostanie wprowadzony pod nową marką. Cena to tylko 32,99 dolarów, czyli około 125 złotych. Jest więc naprawdę atrakcyjna. Obecnie trwa przedsprzedaż, ale już bez zniżki w wysokości 16 dolarów, na którą mogli załapać się wybrani klienci. Na rynku gadżet będzie dostępny od 30 listopada.



Mibro Air to smartwatch, w którym Xiaomi umieściło ekranik TFT o przekątnej 1,28 cala. Obudowa jest wykonana z metalu. Zegarek ma także baterię o pojemności 200 mAh. Producent deklaruje do 21 dni pracy na jednym naładowaniu. Jednak w przypadku typowego użytkowania będzie to maksymalnie 10 dni.

Nowy smartwatch Xiaomi ma też pulsometr oraz moduł Bluetooth 5.0. Ponadto Mibro Air otrzymał obudowę spełniającą wymagania normy IP68, a więc jest ona pyło– i wodoszczelna. Jest też wsparcie dla 12 różnych trybów sportowych. Dane techniczne Mibro Air znajdziecie poniżej.

Smartwatch Xiaomi Mibro Air – dane techniczne

1,28-calowy, kolorowy ekran TFT LCD

moduł Bluetooth 5.0

pulsometr

bateria o pojemności 200 mAh

obudowa zgodna z normą IP68

monitorowanie snu

12 trybów sportowych

zgodność z Androidem i iOS

