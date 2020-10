HomePod Mini to nowy głośnik Apple, którego cena będzie bardzo atrakcyjna. Będzie kilka razy tańszy od oryginału. Zobaczmy, ile ma kosztować HomePod Mini.

HomePod Mini to nowy głośnik Apple, który zobaczymy z iPhone’ami 12. Urządzenie pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Teraz dowiadujemy się, kiedy sprzęt ten ma zadebiutować na rynku. Pojawia się także cena, która do tej pory była tajemnicą. Jeśli plotki są prawdziwe, to będzie naprawdę atrakcyjna.

HomePod Mini ma kosztować zaledwie 99 dolarów. Dla przypomnienia, cena oryginalnego głośnika Apple to 349 dolarów. Tak więc nowy model będzie aż 3,5 razy tańszy. To będzie jednak wiązało się z pewnymi cięciami w specyfikacji i nie tylko.

Cena modelu HomePod Mini niska, ale nowy głośnik Apple będzie prostszy

Spodziewajmy się, że nowy HomePod Mini będzie bardzo uproszczonym głośnikiem w porównaniu do tego sprzed kilku lat. Nie ukrywajmy, ale tak niska cena musiała za sobą pociągnąć liczne cięcia w specyfikacji i pewnie też użytych materiałach. Sprzęt będzie też dużo mniejszy. Wysokość to 3,3 cala. Poprzedni model jest wysoki na 6,8 cala.

Przecieki mówią też o tym, że HomePod Mini otrzyma układ S5. Nowy głośnik Apple ma być dostępny w sprzedaży w połowie listopada. Mówi się o tym, że otrzyma tylko dwa głośniczki wysokotonowe. W pierwszej generacji jest ich siedem. Na więcej informacji trzeba jeszcze poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do komunikatora WhatsApp

źródło