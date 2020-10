Samsung Galaxy A42 5G został zapowiedziany we wrześniu. W końcu poznajemy pełną specyfikację techniczną modelu. Zobaczmy, co oferuje Samsung Galaxy A42 5G.

Samsung Galaxy A42 5G został zapowiedziany kilka tygodni temu. To najtańszy smartfon Koreańczyków, który zapewnia łączność z sieciami nowej generacji. Wtedy jednak kompletna specyfikacja techniczna nie została ujawniona. Poznajemy ją teraz. Zobaczmy, co ten telefon ma do zaoferowania.

Samsung Galaxy A42 5G ma 6,6-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości HD+. Następnie mamy nieznany procesor taktowany zegarem do 2,2 GHz. Jest to zapewne Snapdragon 750G. SoC będzie wspomagany przez 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie o mocy do 15 W.

Ponadto Samsung Galaxy A42 5G ma aparat z głównym sensorem 48 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP oraz dwie kamerki 5 MP. Jedna to czujnik głębi, a druga jest do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości 20 MP. Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A42 5G widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A42 5G – specyfikacja techniczna



6,6-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G

4, 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X52

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

190 gramów

Android 10 z One UI

