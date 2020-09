Huawei Watch GT 2 Pro i Watch Fit debiutują w Polsce. Znamy ceny

Huawei Watch GT 2 Pro i Watch Fit to nowe smartwatche, które debiutują w Polsce. Znamy już polskie ceny urządzeń. Przedsprzedaż jest z prezentami.

Huawei Watch GT 2 Pro i Watch Fit to smartwatche, które zapowiedziano jakiś czas temu. Dziś odbyła się ich polska premiera. Cena pierwszego została ustalona na poziomie 1399 złotych. Drugi ma kosztować 499 złotych. Jest też ciekawa oferta przedsprzedażowa.

Przedsprzedaż Huawei Watch GT 2 Pro rusza dziś i potrwa do 30 września. Kupując smartwatcha w tym czasie można liczyć na atrakcyjny prezent. To słuchawki bezprzewodowe FreeBuds 3i. Zegarek będzie dostępny w wersji klasycznej oraz sportowej.

W przypadku Huawei Watch Fit też można liczyć na gratis. To waga AH100 i w tym przypadku przedsprzedaż również potrwa do 30 września. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne – czarna, różowa oraz zielona. Dane techniczne obu nowych smartwatchy znajdziecie poniżej.

Huawei Watch GT 2 Pro – dane techniczne

1,39-calowy ekran OLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli

koperta 46 mm

32 MB pamięci RAM

4 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.1 LE

czujnik natlenienia krwi

pulsometr

GPS

bateria o pojemności 455 mAh

wodoszczelność do 5 ATM

46,7 x 46,7 x 11,4 mm

52 gramy

system operacyjny LiteOS

Huawei Watch Fit – dane techniczne

1,64-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 240 x 456 pikseli ze szkłem 2.5D

Bluetooth

optyczny pulsometr

odbiornik GPS

czujnik mierzący poziom natlenienia krwi

bateria zapewniająca do 10 godzin pracy

wodoszczelność do 5 ATM

6-osiowy sensor IMU

