Konferencja Apple z Apple Watch 6 i innymi nowościami odbędzie się dziś. Jeśli zastanawiacie się, gdzie oglądać event na żywo, to będzie live stream.

Aktualizacja: dzisiejsze konferencja Apple jest już bardzo blisko. Tim Cook i spółka już odliczają do startu wydarzenia, czyli godziny 19:00 naszego czasu. Jeśli zastanawiacie się, gdzie oglądać live stream na żywo, to będzie to możliwe także na kanale producenta w YouTubie. Link znajdziecie poniżej.

Konferencja Apple Times Flies odbędzie się już 15 września. To właśnie tam zobaczymy smartwatche Apple Watch 6 oraz inne produkty. Jak zwykle, będzie live stream, gdzie keynote będzie transmitowany na żywo. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać wydarzenie, to mamy odpowiedź.

W trakcie wydarzenia Time Flies zobaczymy nie tylko smartwatche Apple Watch 6 i tańsze zegarki. Spodziewamy się także nowego tabletu iPad Air 4, który otrzyma ekran z bardzo wąskimi ramkami. Następnie mamy zestaw usług One, który ma łączyć w pakietach różne subskrypcje firmy z Cupertino. Spodziewajmy się także zapowiedzi finalnych wersji systemów iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 i tvOS 14 oraz macOS Big Sur.

Gdzie oglądać live stream z konferencji z Apple Watch 6

Konferencja rozpocznie się o godzinie 19:00 naszego czasu i wtedy też ruszy live stream. Wydarzenie będzie można oglądać na żywo na stronie producenta (link) lub też na kanale firmy w YouTubie. Tak więc transmisja będzie dostępna dla każdego. Część z was zapewne pamięta takie lata, gdy eventy firmy z Cupertino można było oglądać tylko na sprzętach z logo nadgryzionego jabłka. Te czasy na szczęście odeszły w niepamięć. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na jutrzejszą konferencję.

