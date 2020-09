Huawei Watch GT 2 Pro to nowy smartwatch chińskiej marki, którego premiera odbyła się dziś na HDC 2020. Zegarek wprowadza ciekawe usprawnienia względem poprzedniej generacji. Urządzenie otrzymało czujnik do mierzenia natlenienia krwi. Ponadto cena Huawei Watch GT 2 Pro jest niższa od zegarków Samsunga.

Huawei Watch GT 2 Pro był obiektem wielu przecieków. Dziś odbyła się jego premiera i nastąpiło to w trakcie HDC 2020, gdzie firma pochwaliła się także EMUI 11. Cena to 329 euro. To daje nam równowartość 1460 złotych. Zobaczmy, co nowy smartwatch ma do zaoferowania.

Huawei Watch GT 2 Pro ma ekran OLED o przekątnej 1,39 cala i rozdzielczości 454 x 454 pikseli, który pokryto szkłem szafirowym. Rozmiar koperty to 46 mm. Następnie mamy 4 GB wbudowanej pamięci na dane i moduł Bluetooth 5.1. Energię dostarczy bateria o pojemności 455 mAh.

Ponadto Huawei Watch GT 2 Pro ma optyczny pulsometr oraz czujnik do mierzenia natlenienia krwi. Urządzenie będzie w stanie także monitorować mnóstwo różnych czynności. Pod obudową jest także odbiornik GPS. Całość pracuje pod kontrolą LiteOS. Dane techniczne Huawei Watch GT 2 Pro znajdziecie poniżej.

Huawei Watch GT 2 Pro – dane techniczne

1,39-calowy ekran OLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli

koperta 46 mm

32 MB pamięci RAM

4 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.1 LE

czujnik natlenienia krwi

pulsometr

GPS

bateria o pojemności 455 mAh

wodoszczelność do 5 ATM

46,7 x 46,7 x 11,4 mm

52 gramy

system operacyjny LiteOS

