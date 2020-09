AirPods Pro i AirPods 2 to zeszłoroczne słuchawki bezprzewodowe Apple. Jak dobrze pamiętamy, wraz z iOS 14 miały dostać nowe funkcje i wśród nich jest Spatial Audio dla pierwszego modelu. W wersji beta tych opcji jeszcze nie było, ale teraz to ulega zmianie. Są wprowadzane wraz z najnowszą aktualizacją firmware.

AirPods Pro i 2. generacji otrzymują firmware oznaczony ciągiem znaków 3A283. To właśnie ta aktualizacja wprowadza funkcje z iOS 14. Wśród nich jest Spatial Audio dla pierwszych słuchawek i stosowna opcja znajduje się w centrum sterowania, co widzicie na poniższym zrzucie ekranowym. Rozwiązanie to polepsza doznania w trakcie słuchania dzięki dźwiękowi przestrzennemu. Jest też inna nowość w postaci automatycznego przełączania pomiędzy różnymi urządzeniami. To, z którego użytkownik będzie korzystać, nawiąże połączenie ze słuchawkami.

Nowe funkcje dla AirPods Pro i 2 tylko na urządzeniach z iOS 14

Pamiętajmy, że te nowe funkcje wymagają telefonu z iOS 14. AirPods 2 i Pro nie zaoferują tych opcji na poprzedniej wersji oprogramowania. Nowa aktualizacja firmware daje nam też do zrozumienia, że finalna wersja nowego systemu dla iPhone’ów jest blisko. Zapowiedzi daty wydania spodziewamy się już dziś. W trakcie specjalnej konferencji, gdzie zobaczymy także nowe produkty.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło