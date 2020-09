AirTags to lokalizator Apple, który zobaczymy z modelami iPhone 12. W końcu mamy okazję je zobaczyć. Jeden z leakerów pokazał zdjęcia lokalizatorów AirTags.

AirTags to lokalizator Apple, który w plotkach pojawia się od dłuższego czasu. Urządzenie zostanie zaprezentowane ze smartfonami iPhone 12 i iPhone 12 Pro, czyli w październiku. Tymczasem mamy okazję je w końcu zobaczyć. Jon Prosser pochwalił się dziś zdjęciami sprzętu na własnym kanale w YouTubie. Rzućmy sobie na to okiem.

AirTags możecie obejrzeć poniżej. Lokalizator Apple ma prosty design i okrągły kształt. Całość owinięto jasną gumą. Na okręgu pojawi się nazwa urządzenia oraz frazy Designed by Apple in California, Assembled in China, Bluetooth LE i Ultra Wideband. Tak więc spodziewajmy się układu U1 z poprzednich iPhone’ów.

Lokalizatory Apple AirTags raczej na konferencji z modelami iPhone 12

Wygląda na to, że AirTags nie zobaczymy w trakcie jutrzejszej konferencji firmy z Cupertino. Ta ma być w szczególności poświęcona nowym smartwatchom z watchOS, ale nie tylko. Pojawi się nowy iPad Air czy zestaw usług One. Lokalizator pewnie zostanie pokazany w październiku, co warto mieć na uwadze.

