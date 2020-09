iPhone 12 Pro to dwa smartfony Apple, które zobaczymy w październiku. Nie od dziś wiemy, że Apple umieści w nich przeprojektowany aparat, gdzie pojawią się także nowe obiektywy. Plotki mówią także o dodatkowym elemencie. W sieci pojawiło się krótkie wideo, na którym została zaprezentowana obudowa. W ten sposób mamy okazję zobaczyć nową kamerę.

Poniżej możecie zobaczyć wideo, na którym pokazano tylny panel modelu iPhone 12 Pro. Widzimy na nim, że Apple umieści bardzo podobny aparat do tego z poprzedniej generacji. Zasadniczą różnicą jest dodatkowe wcięcie w prawym dolnym narożniku wyspy. To właśnie tutaj ma znaleźć się dodatkowy czujnik. Można też zobaczyć boczną ramkę, którą nawiązuje do telefonów z iOS sprzed lat.



Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can’t come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020