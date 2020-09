Samsung Galaxy S20 FE z datą premiery. Zobaczymy go na Unpacked

Samsung Galaxy S20 FE to smartfon, który zobaczymy na konferencji Unpacked. Jest data premiery i wiemy, że telefon zadebiutuje za kilka dni. Co o nim wiemy?

Samsung Galaxy S20 FE był już obiektem wielu przecieków. Data premiery nie była znana, ale teraz ją poznajemy. Koreańczycy zapraszają już na kolejną w tym roku konferencję Unpacked. Wydarzenie odbędzie się dokładnie 23 września, a więc za kilka dni. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły.

Najbliższa konferencja Unpacked ma być dla wszystkich fanów marki. Tak więc producent nawiązuje do modelu Samsung Galaxy S20 FE, bo ten dopisek to skrót od słów Fan Edition. Wydarzenie będzie dostępne do obejrzenia w sieci. Będzie je można śledzić w internecie na żywo. Firma opublikowała też poniższe grafiki. Te pokazują nam planowane kolory obudowy telefonu.

Samsung Galaxy S20 FE będzie dostępny w sześciu kolorach obudowy. Wiemy, że będzie go można nabyć w wersjach z łącznością LTE i 5G. Specyfikacja wyciekła do sieci już wcześniej. Znane dane techniczne modelu Samsung Galaxy S20 FE znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 FE – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 865 lub Exynos 990

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE lub 5G

dual SIM

złącze USB C

161 x 73 x 8 mm

Android 10 z One UI

