TCL MoveTime Family Watch to nowy smartwatch dla seniora

TCL MoveTime Family Watch to smartwatch dla seniora, który ma premierę w trakcie berlińskich targów IFA 2020. W tym roku przybrały one inną formę i zgromadzone firmy zachęcają od oglądania swoich produktów drogą online. Producent twierdzi, że jego nowy zegarek pozwoli osobom starszym zachować niezależność. Zobaczmy, co sprzęt ma do zaoferowania.

TCL MoveTime Family Watch ma funkcje stworzone z myślą o seniorach. Na obudowie znajduje się duży przycisk SOS, który pozwoli wykonać połączenie z bliską osobą. Smartwatch ma też funkcję wykrywania upadków i jest w stanie badać puls przez 24 godziny na dobę. Ekran OLED o rozmiarach 41 x 48,5 mm, który będzie wyświetlać odpowiednio zoptymalizowane pod kątem starszych ludzi elementy interfejsu. Obudowa urządzenia spełnia założenia normy IP67.

Smartwatch dla seniora TCL MoveTime Family Watch z premierą jesienią

Wiemy, że TCL planuje wprowadzić MoveTime Family Watch do sprzedaży jesienią tego roku w Europie i Ameryce Północnej. Cena na Starym Kontynencie została ustalona na poziomie 229 euro. Warto dodać, że sprzęt po wykryciu upadku automatycznie wykona połączenie alarmowe po 60 sekundach od zdarzenia i braku reakcji użytkownika.

