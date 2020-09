Apple Watch 6 to smartwatche, które powinniśmy zobaczyć wraz z modelami iPhone 12 i iPhone 12 Pro. Choć pewne plotki mówiły, że ich debiut może jeszcze odbyć się we wrześniu, tak wygląda na to, że będzie inaczej. Nowe informacje przekazał sprawdzony leaker. Według niego Apple Watch series 6 we wrześniu nie zadebiutują.

Apple Watch 6, iPhone 12 i iPhone 12 Pro to produkty, które firma z Cupertino szykuje na tegoroczną jesień. Nowe telefony z iOS mają zostać pokazane w październiku, co w zasadzie producent już potwierdził. Natomiast smartwatche z watchOS 7 według pewnych plotek mogły pojawić się wcześniej, bo w tym miesiącu. Cóż, na to się jednak nie zanosi.

Leaker L0vetodream, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki na temat planów firmy z Cupertino uważa, że Apple Watch 6 we wrześniu nie zadebiutuje. Nie przekazał dodatkowych informacji. W tym związanych z tym, kiedy mielibyśmy spodziewać się debiutu nowych smartwatchy. Wszystko jednak wskazuje na to, że zobaczymy je na tej samej konferencji, co nowe telefony z systemem iOS.

Apple Watch i iPhone 12 oraz 12 Pro na tym samym wydarzeniu

Pamiętajmy, że smartwatche z watchOS nadal są traktowane w ramach produktu uzupełniającego dla telefonów z iOS. Dlatego jest niemal pewnym, że modele iPhone 12 i Apple Watch 6 zostaną zaprezentowane w tym samym czasie. W październiku spodziewamy się także lokalizatorów AirTags. Nie powinno też zabraknąć słuchawek AirPods Studio i tańszego HomePoda.

W rzeczywistości Apple część tych produktów może pokazać wcześniej. Właśnie we wrześniu. To może dotyczyć wybranych sprzętów, jak nowego tabletu iPad Air 4 czy właśnie słuchawek lub HomePoda. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się już wkrótce. Termin październikowej konferencji z iPhone’ami 12 nie jest znany.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: Twitter