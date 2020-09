Asystent Google doczekał się funkcji, którą znamy z Siri i są nią skróty. W ten sposób będzie można wykonywać różne akcje w poszczególnych aplikacjach, które można wybrać z gotowej listy. To rozwiązanie, na które czekało wielu użytkowników. Wiemy, że Asystent Google już zaczyna dostawać te nowe skróty.

Asystent Google kiedyś miał skróty, które to doskonale znają użytkownicy Siri. Teraz taka funkcja powraca i wprowadza więcej możliwości. Dzięki rozwiązaniu można będzie wykonywać różne akcje w poszczególnych aplikacjach. Zobaczmy więc, jak to dokładnie działa.

Aby stworzyć nowe skróty, należy udać się do sekcji ustawienia. Jak dobrze wiemy, Asystent Google niedawno zaczął dostawać zmiany w tym miejscu. Następnie trzeba wskazać opcję przeglądania i tutaj można znaleźć gotowe akcje dla różnych aplikacji. Dla przykładu w Twitterze do wyboru mamy trzy opcje i są to nowy tweet, nowa wiadomość prywatna i zobaczenie wiadomości. Stuknięcie ikonki z plusem pozwoli dodać nowy skrót.

W momencie, gdy skróty są już gotowe, trzeba później tylko powiedzieć Hej Google [nazwa_akcji] i Asystent po chwili wykonana zadaną czynność. Tutaj trzeba mieć na uwadze, że użytkownik nie może tworzyć dowolnych akcji. Muszą one być obsługiwane przez aplikację, a to leży w kwestii ich twórców. Poniżej możecie zobaczyć przykład zastosowania.

Skróty dla funkcji Asystent Google jeszcze nie u wszystkich

Asystent Google dostaje już nowe rozwiązanie, ale z pewnością nie jest ono jeszcze dostępne u wszystkich. Tutaj zapewne dochodzi dodatkowy czynnik. Jest nim aktywacja funkcji po stronie serwerów. Dlatego pewnie będzie to włączane u użytkowników etapami.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do komunikatora WhatsApp

źródło: AndroidPolice