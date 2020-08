Mi Fit 4.4 wprowadza nowe funkcje dla Xiaomi Mi Band 5 i Mi Band 4

Mi Fit 4.4 to nowa wersja aplikacji Huami, która wprowadza nowe funkcje dla opasek Xiaomi Mi Band 5 i Mi Band 4. W tej pierwszej dodano wykrywanie ruchu. Natomiast w modelu z zeszłego roku wprowadzono opcję wyświetlania procentowego stanu naładowania baterii. Nowa aktualizacja Mi Fit została udostępniona w Chinach.

Mi Fit 4.4 to najnowsza aktualizacja aplikacji, którą docenią właściciele opasek Xiaomi Mi Band 5 i Mi Band 4. Ta pierwsza od niedawna dostępna jest w sprzedaży na terenie Polski i wiemy, że w drodze jest lepsza wersja, która na rynek trafi pod marką Amazfit. Uaktualnienie wprowadza na pokład obu modeli wearables nowe funkcje. Co nowego się pojawia? Rzućmy sobie na to okiem.

Nowe funkcje z Mi Fit 4.4 dla Xiaomi Mi Band 5 i 4

Aktualizacja aplikacji Mi Fit 4.4 dodaje w Xiaomi Mi Band 5 funkcję automatycznego wykrywania ruchu. W przypadku opaski z zeszłego roku pojawia się możliwość ustawienia procentowego informowania o stanie naładowania baterii. Jest też nowa opcja dla przełącznika tarcz. W oficjalnym wykazie zmian można też znaleźć informacje o poprawkach błędów.

Uaktualnienie Mi Fit 4.4 na razie udostępniono w Chinach i tylko na urządzenia z Androidem. W Polsce w App Store tej wersji nie widać. Podobnie wydaje się być w Sklepie Play, gdzie strona aplikacji wspomina o aktualnym wydaniu z numerkiem 4.3.1. Tak więc na dostępność nowej wersji trzeba poczekać.

