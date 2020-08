Amazfit Band 6 coraz bliżej. To Mi Band 5 z Amazon Alexa i SPO2

Amazfit Band 6 to tak naprawdę opaska Xiaomi Mi Band 5, ale pod inną nazwą. Dostrzeżono ją w jednym z chińskich sklepów. Tak więc debiut musi być blisko. Wiemy, że Amazfit Band 6 otrzyma te nowości, których zabrakło w międzynarodowej wersji Mi Band 5. Wśród nich znajdzie się Amazon Alexa czy czujnik SPO2.

Amazfit Band 6 ma być opaską Xiaomi Mi Band 5, która trafi na wybrane rynki pod właśnie taką nazwą. Jak dobrze wiemy, gadżet chińskiej marki do doczekał się międzynarodowej wersji, ale ta została wybrakowana. Nie ma NFC, Amazon Alexa czy czujnika SPO2. Model od Huami pewne niedociągnięcia ma naprawić.

Amazfit Band 6 pojawił się na łamach Aliexpress. Ofertę usunięto, ale wiemy, że rzeczywiście jest to Xiaomi Mi Band 5 z dodatkowymi funkcjami. W grafikach dołączonych do opisu widać informacje o integracji z Amazon Alexa czy PAI. Następnie mamy czujnik SPO2 do mierzenia natlenia krwi.

Premiera opaski Amazfit Band 6 musi więc być blisko. Wiemy, że to urządzenie ma trafić do sprzedaży m.in. w Stanach Zjednoczonych. Czy jednak pojawi się w Europie, gdzie jest Mi Band 5? Z tego powodu pewnie nie. Dane techniczne gadżetu Amazfit Band 6 znajdziecie poniżej.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi Band 5 / Amazfit Band 6 – dane techniczne

1,1-calowy ekran o rozdzielczości 126 x 294 pikseli ze szkłem 2.5D



Bluetooth 5.0 LE

NFC (opcjonalnie)

pulsometr

bateria o pojemności 125 mAh

barometr

ochrona przed wodą do 5 ATM

47,2 x 18,5 x 12,4 mm

11,9 g

współpraca z Androidem i iOS

Przeczytaj także: Najlepsze triki i funkcje dla komunikatora WhatsApp

źródło