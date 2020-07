Oppo Watch to smartwatch, który zmierza do Europy. Dowiadujemy się, że będzie pracować pod kontrolą Wear OS, a więc spodziewajmy się także wsparcia dla Google Pay. Chinski wariant zegarka pracuje pod kontrolą innego oprogramowania. Smartwatch Oppo zadebiutuje na Starym Kontynencie jeszcze w tym miesiącu.

Oppo Watch to smartwatch, który zadebiutował w Chinach kilka miesięcy temu i niedawno był certyfikowany w Europie. Tamtejszy wariant zegarka pracuje pod kontrolą zmodyfikowanego oprogramowania opartego na Androidzie. Teraz sprzęt zmierza do Europy i na Starym Kontynencie otrzyma platformę Wear OS. To oznacza, że możemy spodziewać się wsparcia dla Google Pay i możliwości płacenia zegarkiem.

Firma udostępniła teaser, który możecie obejrzeć poniżej. Prezentuje on Oppo Watch o właśnie takiej nazwie. Na koniec pojawia się informacja o Wear OS by Google. Na temat tego smartwatcha wiemy bardzo dużo. Wszak będzie to chińska wersja zegarka z tylko innym oprogramowaniem. Debiut w Europie odbędzie się 31 lipca.



Smartwatch Oppo Watch ma ekranik AMOLED o wysokiej rozdzielczości i procesor Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2500. Na dane przeznaczono 8 GB miejsca. Jest też NFC, które powinno pozwolić na płacenie z Google Pay. Całość zamknięto w obudowie odpornej na wodę do 5 ATM. Dane techniczne zegarka Oppo Watch znajdziecie poniżej.

Oppo Watch – dane techniczne

1,91-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 402 x 476 pikseli

procesor Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2500

1 GB pamięci RAM

8 GB miejsca na dane

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 4.2

NFC

mikrofon i głośnik

pulsometr

wodoszczelność na poziomie 5 ATM

40 lub 45,5 g

bateria o pojemności 430 mAh

Wear OS

