Redmi 10X Pro Liquid Silver to specjalna wersja smartfona zaprezentowanego kilka tygodni temu. Na łamach konta Weibo Digital Chat Station pojawiło się kilka zdjęć tego smartfona. Te przynoszą nam skojarzenia z urządzeniem, które Chińczycy mieli w 2017 roku. To Xiaomi Mi 6 Mercury Silver widoczny na zdjęciu otwierającym i jednym z tych niżej.

Redmi 10X Pro Liquid Edition ma srebrną obudowę, która wykonana jest z wykorzystaniem specjalnego procesu. Cena to 2599 juanów. Za taką kwotę użytkownicy mogą liczyć na telefon mający 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. Cena jest niższa w porównaniu do Xiaomi Mi 6 Silver Edition, za który kilka lat temu trzeba było zapłacić 3999 juanów.

Redmi 10X Pro Liquid Edition, jak i Xiaomi Mi 6 Mercury Silver w wersji limitowanej

Xiaomi wprowadziło do oferty kilka lat temu niewiele sztuk Mi 6 Mercury Silver. Wynika to z faktu, że do produkcji obudowy wykorzystano drogi proces. Trochę więc się to nie opłacało. W przypadku Redmi 10X Pro Liquid Silver spodziewajmy się, że będzie podobnie. Co zresztą zasugerował sam CEO marki, Lu Weibing.

