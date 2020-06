Oppo Watch certyfikowany. Debiut w Europie jest blisko

Oppo Watch to smartwatch, który ciągle nie jest dostępny w Polsce i jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy to się zmieni, to prawdopodobnie niedługo. Sprzęt uzyskał ważny certyfikat. Ten przybliża międzynarodową wersję Oppo Watch do debiutu. Niedługo urządzenie powinno pojawić się na sklepowych półkach w Europie.