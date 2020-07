Rutery Xiaomi z Wi-Fi 6 otrzymują nową funkcję. Pojawia się system Mesh, który pozwala w prosty sposób zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej. Na przykład w dużych mieszkaniach czy domach. Taka nowość pojawia się dla trzech modeli. Są to AX3600, AX1800 oraz Redmi AX5, a więc urządzenie należące do submarki.

Rutery Xiaomi z Wi-Fi 6 to obecnie trzy różne modele. Są to AX3600, AX1800 oraz Redmi AX5. Urządzenia doczekały się ciekawej nowości, której wcześniej w nich brakowało. To system Mesh, który pozwala na bardzo proste i wygodne zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowych. Jak to dokładnie działa?

System Mesh sprawdzi się tam, że gdzie jest problem z pokryciem zasięgu sieci bezprzewodowej. Dzięki funkcji można połączyć kilka ruterów i te zapewnią lepsze pokrycie sygnału. W praktyce nadal będzie to jedna sieć, a sprzęt będzie podłączać się do tego urządzenia, które zaoferuje najlepszy sygnał i odbywa się to automatycznie.

Rutery Xiaomi z Wi-Fi 6 dostają system Mesh z aktualizacją

Nowa funkcja będzie wprowadzana wraz z aktualizacją firmware. Po niej rutery Xiaomi będą już obsługiwać system Mesh. Firma ma obecnie trzy modele zgodne z Wi-Fi 6. To AX3600, który kosztuje w Chinach 599 juanów (ok. 340 złotych), AX1800 za 299 juanów (ok. 170 złotych), a Redmi AX5 w cenie 229 juanów (ok. 130 złotych).

źródło