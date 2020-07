Oppo A72 5G – są rendery i specyfikacja techniczna smartfona

Oppo A72 5G to nowy średniak chińskiej marki, który doczekał się przedpremierowego wycieku. W sieci pojawił się rendery i specyfikacja techniczna smartfona. Wiemy, że producent umieścił w telefonie ekran z dziurką dla kamery do selfie. Z tyłu obudowy znajduje się potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 16 MP.

Oppo A72 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Teraz mamy okazję rzucić okiem na oficjalne rendery. Jest też częściowa specyfikacja techniczna, która pojawiła się na łamach strony TENAA. Rzućmy sobie na to okiem. Ceny w Chinach mają zaczynać się od 1699 juanów (ok. 950 złotych).

Oppo A72 5G ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 90 Hz. Kamerka we wcięciu ma sensor 8 MP. Tylny aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Wspomagane są one przez matryce 16, 8 i 2 MP. Bateria ma pojemność nominalną 3945 mAh.

Wiemy również, że Oppo A72 5G ma dostać procesor MediaTek MT6853V. SoC ma być wspomagany przez 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM (pewnie pojawią się tylko dwie z tych opcji). Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10. Oczywiście, z nakładką ColorOS. Znane dane techniczne Oppo A72 5G znajdziecie poniżej.

Oppo A72 5G – dane techniczne

6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek MT6853V

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 16 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności nominalnej 3945 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 10 z ColorOS

źródło