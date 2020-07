Nowy głośnik Nest został dostrzeżony na stronie FCC i wiemy, że jest to Google Home 2. generacji, który to nigdy nie zadebiutował. Sprzęt jest nieco większy i oferuje łączność poprzez Bluetooth oraz Wi-Fi. Premiera głośnika inteligentnego Nest musi być bardzo nieodległa. Zobaczmy sobie to urządzenie z bliska.

Nowy głośnik Nest już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że będzie to taki Google Home 2, który nigdy nie zadebiutował. Urządzenie jest coraz bliżej premiery i wiemy, że ukrywa się pod nazwą kodową GXCA6. Sprzęt dostrzeżono na stronie urzędu FCC (Federalnej Komisji Łączności), co przybliża go do debiutu. Czego się dowiadujemy?

Nowy głośnik Nest mamy przede wszystkim okazję zobaczyć na zdjęciach, które opublikowano na łamach FCC. Widzicie je poniżej. Sam projekt sprzętowy nawiązuje stylistycznie do mniejszych Google Home Mini. Widać też logo G, a ładowarka ma moc 30 W. Najdłuższy wymiar to 200 mm, a więc będzie większy od oryginału, który mierzył 143 mm.

Google Home 2 nie powstał, ale nowy głośnik Nest jest blisko

Google początkowo planowało zaprezentować to urządzenie w maju na konferencji I/O 2020, ale ta się nie odbyła. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie plany wiązane są z nowym głośnikiem Nest. Jego debiut jest raczej nieodległy.

