Google Home 2 nie powstanie, ale pojawi się nowy głośnik Nest

Google Home 2 to głośnik inteligentny, który chętnie zobaczyłoby wielu użytkowników. Cóż, wygląda na to, że urządzenie pod taką nazwą nie powstanie. Jednak jego duchowym spadkobiercą może być nowy głośnik Nest. Google opracowuje sprzęt pod nazwą kodową prince i ma on działać podobnie jak Sonos One.