Galaxy Watch 3 to nowe smartwatche marki Samsung na 2020 rok. Werables są już certyfikowane i dostrzeżono je na stronie NBTC. Tam pojawia się nazwa Samsung Galaxy Watch 3, a więc dostajemy potwierdzenie, co do tej pory było niejasne. Przy okazji dowiadujemy się, że jeden z zegarków ma ekran o przekątnej 41 mm.