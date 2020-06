Oppo Band to nowa opaska dla aktywnych. Cena urządzenia jest niska i gadżet będzie można zakupić w kilku różnych wersjach. Opaska Oppo Band ma 1,1-calowy ekranik AMOLED i opcjonalnie gadżet będzie można kupić także z modułem NFC. Ponadto sprzęt ma wbudowany pulsometr oraz czujnik do mierzenia natlenienia krwi.

Oppo Band to nowa opaska dla aktywnych, która zgodnie z zapowiedziami, została zaprezentowana w Chinach. Cena to 199 juanów (ok. 110 złotych) za podstawowy wariant. Są też wersje Fashion Edition za 249 juanów (ok. 140 złotych) i EVA Evangelion za 299 juanów (ok. 166 złotych). Urządzenie można już kupić w Chinach.

Opaska Oppo Band ma 1,1-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 126 x 294 pikseli, który oferuje 100 proc. pokrycie z gamą kolorów P3. Łączność z telefonem zapewnia moduł Bluetooth 5.0 LE. Urządzenie ma wbudowany pulsometr i czujnik natlenienia krwi. Bateria o pojemności 100 mAh ma zapewnić do 14 dni pracy na jednym naładowaniu.

Oppo Band wspiera także 12 trybów sportowych i ma obudowę odporną na wodę do 5 ATM. Opcjonalnie sprzęt ma moduł NFC (w edycji Fashion Edition). Całość waży 10,3 g. Pewnie wearable z czasem trafi także do Europy. Nie wiadomo, kiedy to jednak nastąpi. Dane techniczne Oppo Band znajdziecie poniżej.

Oppo Band – dane techniczne

1,1-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 126 x 294 pikseli

Bluetooth 5.0 LE

pulsometr

czujnik natlenienia krwi

trzyosiowy akcelerometr

bateria o pojemności 100 mAh (do 14 dni pracy)

NFC (tylko w edycji Fashion Edition)

5 ATM

10,3 g

źródło: Weibo