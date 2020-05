OnePlus Buds to słuchawki bezprzewodowe TWS, które już pojawiały się w przeciekach. Coraz więcej producentów smartfonów ma taki gadżet w ofercie i Chińczycy nie chcą być gorsi. Nazwę przygotowywanego gadżetu ujawnił leaker Max J., który w przeszłości dostarczał nam już sprawdzone plotki związane z planami tej firmy.

Niestety, o OnePlus Buds wiadomo obecnie bardzo niewiele. Wygląda na to, że będą to słuchawki bezprzewodowe, które mogą nawiązywać designem do AirPodsów. Podobnych na rynku jest już całkiem sporo i te pewnie będą kolejnymi. Wiemy, że będą one w pełni bezprzewodowe i dostaną dedykowane pudełeczko ładujące. Jednak specyfikacja czy funkcje na razie są tajemnicą. Na szczegóły trzeba będzie poczekać.

Słuchawki bezprzewodowe TWS OnePlus Buds zadebiutują latem

Wiemy, że nowe słuchawki bezprzewodowe mają zostać zaprezentowane latem tego roku. Mówi się o debiucie w lipcu. Tak więc zapewne zobaczymy je wraz ze smartfonem OnePlus Z, który również ma być pokazany za kilka tygodni. Bliżej premiery dowiemy się więcej.

źródło: Twitter