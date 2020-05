OnePlus również szykuje słuchawki bezprzewodowe podobne do AirPods

OnePlus Z to smartfon, który ma zadebiutować latem tego roku. Wygląda na to, że wraz z nim zobaczymy także inny nowy sprzęt. Mają pojawić się nowe słuchawki bezprzewodowe i wiele wskazuje na to, że może to być kolejny klon bardzo popularnych Apple AirPods. Nie szukając daleko, taki gadżet szykuje także firma Realme. To Buds Air Neo, które mogliśmy zobaczyć na renderach.

Informacje przekazał leaker Max J., który na Twitterze opublikował poniższą grafikę. Widać tu słuchawki bezprzewodowe bardzo podobne do AirPods. Dotychczasowe modele marki OnePlus nie były w pełni bezprzewodowymi, bo są połączone kablem.

Nowe słuchawki bezprzewodowe OnePlus z premierą w lipcu

Leaker ujawnił ponadto, że OnePlus planuje wprowadzić do oferty swoje słuchawki bezprzewodowe w lipcu. Dokładny termin nie jest na razie znany. Nie znamy także specyfikacji, funkcji czy parametrów tego urządzenia. Na więcej informacji będziemy musieli jeszcze poczekać. Jednak im bliżej będziemy premiery, tym będzie wiadomo coraz więcej.

