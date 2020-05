iPad 10.8 cala i iPad mini 9 cali to dwa nowe tablety, które opracowuje Apple. Informacje na ich temat przekazał analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki dotyczące plany firmy. Mają one dostać większe ekrany od poprzedników oraz procesory Apple A12, które gościły w iPhone’ach z 2018 roku.

iPad 10.8 cala i iPad mini 9 cali to dwa nowe tablety z systemem iOS, które Apple planuje wprowadzić do oferty w tym i przyszłym roku. Informacje na ich temat uzyskał Ming Chi Kuo. To sprawdzony w przeszłości analityk, który dostarczał nam przez lata pewne plotki z obozu giganta z Cupertino. Zobaczmy więc, czego można się spodziewać.

Apple ma umieścić w nowych iPadach ekrany o przekątnych 10,8 oraz około 9 cali. Następnie mamy procesor A12, który znamy z iPhone’ów z 2018 roku. Będą to urządzenia skierowane do mniej wymagających użytkowników i mają mieć optymalne ceny. Więcej informacji nie przekazano, ale wiemy, że na nowe tablety trochę sobie poczekamy.

iPad 10.8 cala i iPad mini 9 cali dopiero za jakiś czas

Z informacji, które uzyskał Ming Chi Kuo wynika, że pierwszy z tabletów z większym ekranem ma pojawić się w ofercie w drugiej połowie tego roku. Na nowy wariant mini poczekamy jednak dłużej, bo do pierwszej połowy 2021 roku. W tym samym raporcie czytamy, że okulary Apple Glasses raczej nie pojawią się wcześniej niż w 2022 roku.

źródło