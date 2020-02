Galaxy Watch Active 2 Golf Edition i Galaxy Watch Active 2 Aluminium LTE do dwa nowe smartwatche, które Samsung wprowadzał do Korei Południowej. Pierwszy z myślą o fanach golfa. Drugi zegarek to po prostu dotychczasowy wariant w aluminiowej obudowie, który doczekał się modemu łączności z sieciami LTE.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Golf Edition oraz Aluminium LTE dołączają do portfolio smartwatchy Koreańczyków. Zegarki, w zależności od rozmiaru, wyceniono na równowartość 295 lub 323 dolarów. Do wyboru są opcje z kopertami 40 i 44 mm. Na razie będą one dostępne tylko w Korei Południowej. Wiemy jednak, że model dla fanów golfa trafi także do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W pozostałych częściach Europy możemy spodziewać się edycji zapewniającej łączność z sieciami komórkowymi.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Golf Edition ma funkcję polepszonego mierzenia odległości dla uderzenia. Ma też wbudowaną aplikację Smart Caddy, która daje dostęp do informacji o 40 tysiącach pól golfowych na świecie. Smartwatch będzie dostępny w obudowach w kolorach czarnym i różowozłotym. Drugi z zegarków to dotychczasowy wariant w aluminiowej obudowie, który pozwala na łączność z sieciami LTE. Dane techniczne znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Golf Edition i Aluminium LTE – dane techniczne

1,2″ lub 1,4″ ekran AMOLED o rozdzielczości 360 x 260 pikseli

2-rdzeniowy procesor Exynos 9110 1,5 GHz

768 MB lub 1,5 GB pamięci RAM

4 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.0

Wi-Fi b/g/n

GPS/GLONASS

NFC

moduł do badania EKG

modem LTE (opcjonalnie)

bateria o pojemności 247 lub 340 mAh

zgodność ze standardem MIL-STD-810G i IP68

Tizen OS

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło