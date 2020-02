Black Shark 3 Pro to nowy flagowiec Xiaomi, które premiera jest blisko. Smartfon pojawił się w AnTuTu i tam jest częściowa specyfikacja. Teraz mamy zdjęcie, które pokazuje nam, że Black Shark 3 Pro na pleckach ma potrójny aparat. Całość wygląda całkiem ciekawie. Xiaomi pochwali się tym smartfonem do gier za kilka dni.

Black Shark 3 Pro już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że Xiaomi pokaże nowy smartfon do gier 3 marca. Niedawno urządzenie gościło w Geekbench, gdzie pojawiły się częściowe dane techniczne. Teraz na łamach Weibo opublikowano zdjęcie prezentujące aparat telefonu.

Black Shark 3 Pro widoczny jest powyżej. Zdjęcie przedstawia nam aparat fotograficzny z diodą LED, które umieszczono na trójkątnej wyspie, co wygląda całkiem ciekawie. Niedawno sprzęt gościł także w AnTuTu i tam pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Ekran będzie miał rozdzielczość QHD+. Będzie też Snapdragon 865 z 12 GB pamięci RAM. Xiaomi umieści także pojemną baterię 4720 mAh z bardzo szybkim ładowaniem 65 W.

O smartfonie do gier Black Shark 3 Pro wiemy już naprawdę sporo. Debiut odbędzie się już za kilka dni. Wtedy poznamy ceny, które na razie są tajemnicą. Jednak znając Xiaomi, to będą one całkiem atrakcyjne. Znane dane techniczne modelu Black Shark 3 Pro znajdziecie poniżej.

Xiaomi Black Shark 3 Pro – dane techniczne

ekran AMOLED o nieznanej przekątnej i rozdzielczości QHD+ (1440 x 3120 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

potrójny aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 4720 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM (opcjonalnie)

złącze USB C

Android 10

